連鎖餐飲集團瓦城(2729)因兩岸同受Omicron疫情影響，2022年首季稅後淨利「雙降」至0.66億元、每股盈餘（EPS）2.89元，仍力守獲利表現。展望後市，集團將彈性調整展店計畫，並持續強化整合線上線下資源，以力求穩健發展、維持獲利表現。

瓦城2022年首季合併營收12.05億元，季增1.16％、年減4.75％。其中，台灣營收11.75億元，季增2.2％、年減2.51％，中國大陸0.29億元，季減27.63％、年減50.01％。毛利率50.77％、營益率7.25％，低於去年第四季52.15％、8.85％及同期53.99％、12.78％。

在兩岸同受Omicron疫情影響下，瓦城首季營業利益0.87億元，季減17.15％、年減45.97％，在業外虧損受控下，稅後淨利0.66億元，季減17.46％、年減46.98％，每股盈餘2.89元，低於去年第四季3.5元及同期5.45元。

瓦城表示，首季營運受Omicron疫情影響，尤以中國大陸影響較重。不過，台灣受惠春節及228連假人潮商機持續吸引客群回流，並在五倍券最後兌換衝刺的助攻力拼業績，配合全台4家新店開幕皆有不錯表現，降低營運受疫情衝擊程度。

由於全台疫情升溫，影響民眾內用意願，瓦城2022年4月自結合併營收2.82億元，月減21.89％、年減達30.1％，為近9月低點。累計前4月合併營收14.87億元，年減10.88％，仍為同期第三高。

展望後市，瓦城表示將視疫情發展，彈性調整第二季展店計畫，多家店點亦將展開既定改裝工程，不因此影響發展腳步，以提供顧客更好的用餐環境與品質，盼在疫情回穩後帶動客群回流，為下一季業績挹注強勁動能。

瓦城表示，將持續強化整合線上線下資源，包括內用消費升級線上點餐系統、隨防疫政策彈性調整現場，外帶外送及電商則透過雲端廚房提升量能，同步擴大線上美味平台「瓦城商城」並積極研發新產品銷售，極大化整體營運量能，力求穩健發展、維持獲利表現。