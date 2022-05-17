疫情持續延燒，連日本土確診數超過6萬人。國民黨立委林奕華針對防疫提出數點建議，其中關於快篩劑販售價格的問題，她指出目前除了實名制以外的售價都在200元左右，質疑是否有聯合哄抬價格的問題，說這些的「成本」都一樣嗎？「為何都那麼巧，價格幾乎都沒有差異？」

林奕華昨（16）日在臉書表示，指揮中心每天在防疫記者會上使用精美的圖片，但卻把各年齡層累積重症和死亡數加在一起。她認為，重症與死亡有明顯差異，應分開呈現，才能清楚有限的醫療資源應該要分配給哪部分人優先使用，質疑指揮中心堅持將該數據放在一起，其實就是蓋牌，是在逃避監督。

針對快篩申請EUA的資料，雖然衛福部已將相關資訊放在網路上供民眾檢視，但林奕華確認後卻發現這些數據未經整理，且有3個產品的資料不夠完整，其中之一正好就是通過審核的福吉美唾液快篩，上頭的資料竟僅有產品的操作說明，根本沒有科學檢測數據。她認為，衛福部應公布完整資料，才不會讓民眾覺得黑幕重重。

此外，林奕華表示，目前市售快篩劑的價格，除了實名制以外幾乎都在175元至230元之間，但她指出根據政府採購價格泰博快篩1劑59元，亞培、羅氏快篩1劑95元，不過回到經濟市場後泰博單支變200元、亞培則變成180元，質疑「其中的利潤差價誰賺走了？沒有聯合哄抬價格的問題嗎？」

林奕華說，當她質疑不同廠牌的快篩成本是否都一樣，為何價格幾乎都沒有差異時，公平會主委李鎂卻說「無具體事證可以認定業者之間有聯合漲價的情形」，讓她忍不住怒批「公平會沒有跟人民站在一起！」並要求公平會一定要負責去查此事，若有聯合壟斷行為必須嚴格查處。