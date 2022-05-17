疫情指揮中心昨宣布，確診個案的密切接觸者只要打滿3劑疫苗，且快篩陰性，可免除居家隔離，改為7天自主防疫，新制今（17）日上路，不過「0＋7」並不適用未打第三劑的國、高中生，國、高中生仍須遵守「3＋4」的居隔規定。《中時新聞網》整理居隔新制6大QA，方便民眾一次看懂。

0+7新制今上路。（圖／指揮中心提供）

一、0＋7新制哪些人適用？

完成3劑疫苗接種者，可免除居家隔離，但須配合7天自主防疫，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內快篩陰性證明。

由於國、高中生尚未施打第三劑疫苗，因此無法適用0＋7新制，仍要遵守3+4規定，且7天期滿須快篩陰後才可返校。指揮中心表示，目前規劃5月下旬為全國國、高中生接種第三劑，未來打滿3劑疫苗學生將可適用0＋7。

二、未打滿3劑疫苗怎麼辦？

未完成3劑疫苗接種者須維持3天居家隔離、4天自主防疫，3天隔離期間應待在家中，隔離期滿後4天進行自主防疫，外出需有快篩陰性證明，有症狀時則建議在家休息，並使用快篩試劑篩檢。

三、打滿3劑疫苗，還是想進行3＋4可以嗎？

可以。若已打滿3劑疫苗，仍想進行3＋4居家隔離，確診者於「確診個案自主回報疫調系統」表單中，填寫密切接觸的同住家人時，可勾選3＋4隔離欄位；如果想選擇0＋7新制，就要勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」選項，系統會自動列入自主防疫對象，且會開立居家隔離通知書。

四、自主回報疫調系統不小心勾選錯誤，能更改嗎？

可以。若想將3＋4改為0＋7，或0＋7更正為3＋4，可於24小時內到原網址編輯，填入正確資料送出即可，只能改一次，編輯完成後不得再修改。

五、0＋7新制能回溯嗎？若我昨晚才收到PCR陽性簡訊，今日填寫自主回報系統，我的密切接觸者也適用0＋7新制嗎？

新制不溯及既往。今起由系統填出去的同住家人才適用0＋7，若昨晚收到確診簡訊，今日才上系統填寫也適用。

六、確診者在家進行居家照護也可以0＋7嗎？

不行。確診者仍維持7＋7，意即7天居家隔離、7天自主健康管理。