海軍紀德級艦基隆號，（舷號1801）近日內爆發染疫事件，包括艦長、副艦長、輔導長及輪機長等艦上重要軍官陸續確診染疫。1801號現停泊於蘇澳軍港，全艦官兵均做快篩。

海軍已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，確保戰備任務遂行。

海軍紀德級艦有4艘，命名為「基隆」、「蘇澳」、「左營」與「馬公」軍艦，駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍168艦隊，亦是海軍最大噸位的作戰艦艇，滿載排水量達1萬噸。

另海軍168艦隊汾陽艦1周前出海偵巡，1名官兵2天前疑因心肌炎緊急送醫治療，經PCR採檢為陽性，而全艦官兵於快篩後竟有數十名官兵陽性反應，因此緊急昨日返港PCR檢測。

海軍汾陽艦編號934，屬諾克斯級艦，艦上官兵約200餘人。