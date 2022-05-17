俄烏戰爭爆發至今即將滿三個月，雙方陷入膠著狀態，其中在外界關注的亞速海臨海城市馬里屋波爾鋼鐵廠戰鬥部分，廠區烏軍更是死守至今，多次擊退俄軍攻勢，而近日一段空拍影片，顯示俄軍疑似使用集束彈轟炸廠區，然而國民黨前立委、也是國防問題專家林郁方指出，俄軍動用集束彈代表「沒招了」，「證明俄軍在那是有侷限性的」。

久攻不下馬里屋波爾亞速鋼鐵廠的俄軍疑似使用集束彈轟炸廠區，有影片顯示，俄軍動用了發散式燃燒彈打擊鋼鐵廠區，漫天的火花都帶著上千度的高溫與燃燒產生的毒氣，這對藏身於鋼鐵廠內的烏克蘭守軍是相當嚴酷的考驗。

對此，林郁方昨（16日）在政論節目《少康戰情室》直言，俄軍會用這麼狠的方式作戰，代表俄軍現在沒其他選擇、沒招了，他指出，亞速鋼鐵廠地下設施雖堅固，但守軍僅有幾百人，俄軍花費了近三個月包圍廠區都無法拿下，林郁方直言「說明俄軍在當地是有它的侷限性」。