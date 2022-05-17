大S（徐熙媛）2月嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，小倆口在3月公開認愛後，具俊曄隔天就追愛飛抵台灣見大S，新婚的小倆口近日則因具俊曄飛往紐約工作而短暫分離，同時，具俊曄還有一件要事，那就是出席好友Joe的婚禮，而在具俊曄分享的照片中，他口罩都戴緊緊，也吸引網友討論：「一定是老婆有交代，口罩要戴好」。

新婚的大S、具俊曄在台北享受2個月的新婚生活後，小倆口近日因具俊曄飛往紐約工作而短暫分離，具俊曄在台灣時間14日在IG曬出在夜店Mission的DJ秀刷碟影片，他炒熱現場氣氛，全場觀眾都揮舞雙手跟著跳，具俊曄飛到紐約的同時，他也出席好友Joe的婚禮，具俊曄昨曬出與新郎官的合照，他開心說：「Joe！新婚快樂！」

照片中，具俊曄穿上正式西裝、條紋襯衫搭配深藍底點點領帶，搭配黑框眼鏡，讓平常走酷帥風格的歐巴，多了斯文和穩重氣息，不過相較於其他賓客，具俊曄依然都戴著口罩，也吸引網友討論：「一定是老婆有交代，口罩要戴好」、「口罩帶（戴）好帶（戴）滿 好帥喔」、「乖乖戴口罩，真的好棒棒」。

雖然大S、具俊曄結婚後相當低調，不過小倆口一舉一動都是外界焦點，大S、具俊曄還被發現，兩人身上都有刺青「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，這不僅是他們24年前戀愛時最喜歡的歌曲《Remember》歌詞，大S的刺青顏色還是具俊曄替她調色的。