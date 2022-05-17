小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。防疫險核保糾紛不停，根據產險業統計，4月已核保件數為45.69萬件，保費為2.55億元；前四月防疫險則共已核保118萬7,000餘件，保費6.55億元。產險業者表示，前四月收的保費，已理賠殆盡。根據金管會資料，到4月29日，防疫保單理賠金額已達8.7億元。

【1】產險：前四月保費已賠光

產險公司高層表示，不算尚在核保中的在途保單，單從目前申請理賠的金額早就遠超過今年入帳的保費，更何況還有很多保戶尚未提出申請理賠。更慘的是，之前大部分產險業所推出的疫苗險保障還包括突破性感染（確診）的定額理賠，因此，這波Omicron，產險公司理賠的金額恐比想像的更多。

【2】多方埋火種 台股三訊號浮現

晶圓雙雄台積電、聯電受惠ADR大漲，16日扮演穩盤指標，加權指數開盤一度收復萬六關卡，惟因追價力道略顯不足，以及短線解套賣壓急於出場之下，終場收15,901點，上漲68點。不過，法人認為，從跌深電子權值股走穩、高價股反彈行情再起，以及通膨族群回檔輪動三大趨勢來看，預期大盤補量還有再戰萬六空間。

【3】17檔EPS創新高 法人搶卡位

上市櫃公司第一季財報已經全數公告完畢，EPS創下歷史新高有116家，以獲利高低排序前十檔有瑞鼎、聯發科、譜瑞-KY、長榮、鈊象、陽明、萬海、信驊、嘉澤、瑞昱等，產業集中在IC設計、遊戲股及貨櫃航運及伺服器連接器廠等，尤其台股中的三檔貨櫃航運大廠長榮、陽明及萬海全部上榜，海運產業持續熱絡。

【4】疫情揮之不去 國內餐飲業無薪假再起

勞動部16日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,369家，實施人數15,013人，與9日公布實施家數計2,286家，實施人數14,389人相比，這次家數增加83家，人數增加624人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

【5】通膨壓力鍋引爆 韓央行喊升息２碼

由於對停滯性通膨憂慮日益加深，韓國新任央行總裁李昌鏞周一（16日）表示，未來幾個月不排除升息2碼的可能性。由於這是繼聯準會日前升息兩碼後，韓國央行也表態可能跟進，韓國股債周一受壓、雙雙挫跌。