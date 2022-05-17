大陸雲南1名8歲的哥哥帶著7歲的妹妹前往學校做PCR，卻因家境清寒，前往醫院路途又遙遠，不巧當地連日下大雨，小兄妹買不起與雨傘，兩人只能披著塑膠袋，徒步來回20公里前往學校做免費PCR，學校老師表示，看得令人好心疼，貼文一出引起網友熱議。

8歲小兄妹淋雨，徒步走20公里到學校做PCR檢測。（圖／截自搜狐千里眼）

根據陸媒報導，日前雲南1名8歲的小男孩，身上披著塑膠袋充當雨衣，帶著7歲妹妹前往學校做免費的核酸，學校老師表示，當地規定開學前學生必須全員做完核酸檢測，但因為妹妹學校比較遠，哥哥帶著妹妹一同前來，但小朋友家裡家境比較困難，沒有雨傘，感覺特別心酸。

網友們紛紛在影片下留言：「可是妹妹沒有塑膠雨衣啊」、「看妹妹衣服沒濕，頭髮濕，說明應該有雨，可能是妹妹躲哥哥罩著一起來的，看到雨變小時，單獨跑出來」、「雖然小時候買得起雨傘，但那個時候還沒有義務教育，每次臨近開學，我就擔心沒有學上」、「不可能，都全面小康了，不可能的」。

也有人回想起小時用塑膠袋遮雨，似曾相似的景象：「小時候我也是沒有雨傘沒有雨衣，我媽媽也是拿塑膠袋做成雨衣的，那時候很嫌棄，但其實能供我上學都不錯了」、「我那個年紀，也是塑膠袋兒做的雨衣，默默為他們加油，會好起來的」、「當時特別羨慕別的同學有傘和雨衣」、「我還頂過化肥袋子」、「我們小時候用裝糧食的袋子，折一下當帽子戴頭上還挺好用的」。