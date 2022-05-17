國民黨立委陳玉珍13日表示，若高雄市長真沒人選，她也願意上戰場。（圖／本報系影音截圖）

年底高雄市長大選，國民黨尚未公布候選人，先前被點名的無黨籍立委高金素梅、高雄市前市長李四川皆無意願，引發基層與支持者焦慮。有「金門戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍則表示，如果真的沒有人選，她自己也可以，該上戰場時絕對不會遲疑。此言引發熱議，不少網友大喊「讚」，認為陳相當霸氣、有膽識。

根據《中天新聞》13日報導，針對國民黨高雄市長「找不到人」，陳玉珍受訪時直言：「沒有找不到母雞的，也有很多人，像我知道也有市議員有興趣、躍躍欲試的啊，像張亞中也有人推啊，李四川也很多人在推啊，所以現在大家還在做整體的考量，沒有找不到母雞，沒有找不到的啦！」

話風一轉，陳玉珍坦言：「一定很多人是願意為藍軍站出來打仗，是誰是比較適合的人選而已啦！說實在話，如果真的沒有，我也覺得（我）OK啊！反正應該上戰場的時候，絕對不會遲疑啦！藍軍不可能沒有人啦！」

此消息引發熱議，大批網友湧入影片下方、《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「讚！」「只有一個字：讚」、「就是讚」、「陳玉珍的講話方式很對我們高雄人的口味！」「我高雄人，支持國民黨的還是很多的，只是需要像陳玉珍這樣霸氣、這樣讚的人才來」、「陳委員比男人還霸氣、有膽識，現在外型又愈來愈漂亮、不斷精進自我，該讓多少國民黨人汗顏？」「我是高雄人，戰神玉珍，請不要放棄我們高雄」。