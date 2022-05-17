漫威英雄電影《奇異博士》於2016年上映後，受到全球粉的喜愛，劇中演員的人氣也因此暴漲，但4月份卻爆出飾演反派角色的女演員菲希恩（Zara Phythian），竟聯手丈夫性虐待一名13歲少女，逼迫少女與他們大玩3P長達3年之久，如今超慘下場曝光，還爆出她丈夫的另一項罪行。

根據外國媒體《BBC》的綜合報導，現年37歲的女演員菲希恩和身為武術指導的59歲丈夫馬克（Victor Marke）於片場相識、相戀，也因此讓菲希恩在武術界打響名號，成功在各大電影中擔任武打替身及真正的女演員，隨後兩人便在2015年結婚，菲希恩也成功拿下《奇異博士》的其中一角，演藝事業不斷攀升逐漸打開知名度。

Zara Phythian, 'Doctor Strange' actress, and husband jailed following child sex abuse conviction: reports https://t.co/etPBXcrb2M — Fox News (@FoxNews) May 16, 2022

但沒多久就爆出馬克曾在2002年及2003年，因涉嫌性騷擾兒童而被英國法院以4項罪名提告審理；2005年和2008年時，菲希恩和馬克又爆出遭到法院以14項與兒童發生性行為的罪名提告，但兩人卻矢口否認犯案，馬克最後承認與其中一名女性發生關係，卻辯稱女子當時已滿18歲並不是未成年。

不過，其中一名已成年的受害少女發出聲明表示，當時還未成年的她十分景仰菲希恩，但沒到進一步熟識夫妻倆後卻遭到他們在2005到2008年期間多次性虐待，而第一次發生時她只有13歲，夫妻倆將她灌醉後，她所仰慕的偶像菲希恩竟逼迫她幫馬克口交，甚至還被強迫玩3P，讓她身心靈受創，也害她後來無法與人建立良好的平衡及信任關係。

16日英國法院的審理結果也出爐，法官認為馬克是犯行的主要推動者，他還對另一名未成年少女犯下性虐待的罪行，因此加重判處14年有期徒刑，而菲希恩則是被判處8年有期徒刑。

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