北市一間餐廳老闆在臉書社團《爆料公社》發文示警，稱有名大媽專吃霸王餐，橫行東區的高級餐廳，短短1月內犯案8次，該女日前在他的店爽吃3000元的餐點，結帳時擺出一副「我就沒錢」的嘴臉，讓他相當氣憤公開女子的正面照片，希望別再有店家受害。

該餐廳老闆爆料指出，14日下午這名女子趁隙步入餐廳用餐，待他發現時，女子早已把價值3000元的餐點吃下肚，明擺出沒錢支付的態度，更不怕店家報警處理，因為女子前科多到無所畏懼。

老闆說，該女是霸王餐慣犯，短短1個月內狂吃8次霸王餐，經常遊走在東區知名餐廳行騙，看準高級店家均為吃飽才結帳，且多數店家遇上吃霸王餐的客人，多會大事化小，幾乎不報警，縱使法辦也僅會判很短的刑期，關沒幾日又再度上街詐騙。老闆亦公開該女子的正面照片，提醒同業要小心此人，否則白白被吃霸王餐，實在血本無歸。

文章曝光後，引起輿論譁然，不少網友出面指認，「這個已經是慣犯了....之前在新北這邊也都是吃霸王餐的」；也有網友提醒，法律針對累犯會加重刑期，建議原PO還是報警處理。

對此，台北市警察局大安分局敦化南路派出所所長柯人傑在留言處回應，「本分局呼籲店家遇消費不付錢時，勿姑息隱忍，可勇於報警提告處理。用餐不付錢，涉犯刑法詐欺罪，切勿以身試法。」