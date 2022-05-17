綜合外媒報導，西班牙周一晚上6點左右發生嚴重火車事故，根據加泰隆尼亞地區當局表示，有兩列火車在距首府巴薩隆那14公里外的的聖包迪利奧-德略布雷加特（Sant Boi de Llobregat）車站相撞，當下其中一列火車司機喪命，另有85人受傷。

據報導，相撞的兩列火車一列是載滿乘客的客車，另一列是載滿化肥的貨運火車，而事故會發生是因為貨運火車在經過車站時脫軌失控而撞上客運火車。

One dead, over 80 injured after a train crash near Barcelona. Source - Ruptly pic.twitter.com/1On0288dsr — Zabby (@ZabbyYT) May 16, 2022

根據該地區的緊急部門稱，約有85人受傷，其中77輕傷當場出院，另有8人被送往醫院治療。

事故現場畫面(圖/美聯社)

從照片畫面顯示，火車相撞後直接變成兩團廢鐵，卡死路中；當地警察、消防隊等也都出動封鎖現場。

加泰隆尼亞地區副主席佐迪（Jordi Puignero）周一晚上也到現場視察，他表示將立即開始調查事故原因。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也在推特表示對在脫軌事故喪生的火車司機家人表示哀悼。