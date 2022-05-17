日本知名男主播河村亮驚傳腦出血，在14日病逝於東京的醫院，享年僅有54歲。河村亮出生於神奈縣，致力轉播棒球賽事達30多年，更曾是火紅綜藝的固定班底，日本觀眾都很熟悉他的面孔，突然過世令觀眾都相當難過，他的葬禮和告別式預定只由親屬和相關人員參加。

綜合多家日媒報導，河村亮最後一次露面轉播為3月3日的職棒賽事，當時還負責轉播巨人隊和西武隊的比賽，19日也曾去錄製廣播節目，怎知竟成為他留下的最後作品。後來他感覺到身體不舒服，住進醫院治療，經過2個多月診療，仍不幸於5月14日因腦溢血病逝醫院。

河村亮是在1991年進入日本電視台，長期活躍在體育轉播界，包括職業棒球轉播、箱根譯傳比賽(日本長跑接力)，媒體歷練豐富，在日本轉播業內地位崇高，累積出優異的播報口碑，兼具職棒球員和教練們的一致信賴。並曾經獲派有知名日本職棒選手鈴木一郎，參與的美國職棒大聯盟播報。

不過最讓人印象深刻的，依舊為河村亮在一場2006年東京巨蛋中，選手伍茲打出全場關鍵的全壘打，他跟著球迷激動情緒，大喊：「猛烈！一擊！」成為經典口號，在日本職業棒球迷廣為流傳。除此之外，他也曾參加《火焰大對抗》等多部綜藝節目，表現出鮮明的人格特質，在體育外也展現專屬於他本人的人格魅力。