一名陳姓男子與林姓女子進行遠距離戀愛，女方答應可以在兩人在交歡時拍攝性愛影片供男方自慰，但前提是「每次拍攝都要得到女方同意」，某次情人節兩人在北市某民宿過夜，男方趁女方喝醉發生與她嘿咻時，以「老漢推車」姿態在後方拍攝性愛片，事後還傳給女方觀賞，但女方認為這次她未同意拍攝，因此怒告，法院審理後，依妨害秘密等罪判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金，須賠償林女6萬元。

根據判決書，林姓女子與陳男在108年8月9日於交友軟體認識後交往，109年2月情人節當晚，雙方約在松山區某家民宿投宿，當晚並發生關係，但隔了一個星期，陳南傳了一段性愛影片給她，她才知道被偷拍，一怒下控告陳男。

林女表示，她與陳男談遠距離戀愛，陳男要求要視訊自慰達到高潮，但她與家人同住，房間隔音很差，也不習慣，所以就建議見面時再拍影片，但前提是影片都要她知情且同意。

女方表示，陳男拍攝該但影片時，她其實早已喝醉，隔日連有發生性行為都不曉得，還問陳男有沒有生氣，直到不久後兩人分手，陳男不斷要求復合，雖然兩人當下和好，但看到這段影片心理不太舒服，但又擔心如果當面生氣，不知道陳男會怎麼樣，當下也不敢說，後來陳男也承認是臨時把手機拿起來拍。

林女強調，她與陳男沒有每次性行為都拍，她僅說過如果見面有需要再拍，並沒有說過每次都可以拍，尤其本案是她不知情且沒有同意下拍攝，直到陳男當天離開時，都沒有討論過拍攝影片的事情。

陳男則辯稱，有用手機從林女背後拍其身體背面至臀部全裸影片，但否認有何妨害秘密之犯行，還說拍攝性愛影片是兩人間的性愛習慣，林女從未反對，且於拍攝影片時，林女明知也未表示反對，他事後將影片傳送給林女時，她也表達欣喜之意，難認定未經林女同意。

法官審酌，陳男未經女方同意拍攝影片，包含女方背部至臀部全裸之性愛影片，已構成無故錄影竊錄告訴人非公開活動、身體隱私部位之罪。陳男與女方進行性行為之時，利用信任竊錄女方，嚴重侵害女方之隱私，並使女方因此陷入極度焦慮，依妨害秘密等罪判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金，須賠償林女6萬元。