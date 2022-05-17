在台積電日前通知客戶，明年起晶圓代工價格將依照不同製程調漲5%到8%後，南韓大廠三星也跟進漲價，傳出漲幅高達15%到20%左右。外媒分析指出，三星晶圓代工調漲幅度高於台積電，背後關鍵在於良率不如人。

外媒《Wccftech》報導，台積電和三星晶片價格上漲歸咎於材料成本提高，尤其今年以來在烏俄戰爭，美國對俄羅斯實施制裁等因素下，造成原料價格上揚。分析晶片製造過程的關鍵原材料，如氖氣和鈀金屬，均來自烏俄兩國。

報導說，原物料價格上漲，對三星的衝擊更大，先前三星傳出先進製程發展數據造假，更嚴重的問題則是三星先進製程良率。台積電客戶付費是買固定晶圓，反觀三星則是客戶付費買晶圓可用的晶片，因良率不如台積電，產出晶片數量不多，三星必須付更高成本，故漲幅只好比台積電更高。

報導指出，台積電、三星接連漲價後，後續觀察其他二線晶圓代工廠是否跟進，但最後漲價壓力可能將轉嫁到消費者身上。