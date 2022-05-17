加州警方定調，南加州台灣教會槍擊案為針對台灣社群的仇恨攻擊。

美國南加州的台灣教會15日下午爆發槍擊，當地警方16日公布槍手身份及照片，為大陸出生、曾移居台灣、後移民美國的大陸移民大衛．周，警方定調這是一起針對台僑社群的仇恨攻擊，對兩岸關係及台灣人不滿，更不認為台灣應該獨立，

美國加州洛杉磯東南方城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日午後發生槍擊，造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）會眾傷亡，一共1死5傷。

綜合《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，案發所在的加州橘郡（Orange County）警方16日公布槍手身份及照片，為68歲、居住在拉斯維加斯的華裔男子大衛．周或周文偉（David Wenwei Chou暫譯），警方定調這是一起由政治仇恨引發、針對台灣移民社群的仇恨攻擊。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）表示，經過調查後，警方認定大衛．周鎖定台灣社群，而爾灣台灣基督長老教會又是當地台灣社群的代表，顯然爾灣台灣基督長老教會成為兇嫌的攻擊目標。

巴恩斯指出，在大衛．周的車上發現用中文寫成的字條，內容顯示他對兩岸的政治緊張關係感到憤怒，字條也寫道他不認為台灣應該脫離中國大陸成為獨立國家。

巴恩斯也表示，大衛．周在大陸出生，後來移居台灣，後續再移民美國，他也透露，因為在台灣居住期間受到的待遇，讓大衛．周似乎對台灣人不滿。目前尚不清楚大衛．周在台灣居住多久，但是他已移居美國多年，並且持有美國身份。

文章來源：Laguna Woods shooting was a hate crime targeting Taiwanese, sheriff alleges
文章來源：The Orange County shooting suspect was upset over China-Taiwan tensions, investigators say

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