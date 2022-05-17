加州警方定調，南加州台灣教會槍擊案為針對台灣社群的仇恨攻擊。

美國南加州的台灣教會15日下午爆發槍擊，當地警方16日公布槍手身份及照片，為大陸出生、曾移居台灣、後移民美國的大陸移民大衛．周，警方定調這是一起針對台僑社群的仇恨攻擊，對兩岸關係及台灣人不滿，更不認為台灣應該獨立，

美國加州洛杉磯東南方城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日午後發生槍擊，造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）會眾傷亡，一共1死5傷。

綜合《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，案發所在的加州橘郡（Orange County）警方16日公布槍手身份及照片，為68歲、居住在拉斯維加斯的華裔男子大衛．周或周文偉（David Wenwei Chou暫譯），警方定調這是一起由政治仇恨引發、針對台灣移民社群的仇恨攻擊。

Orange County authorities release booking photo of 68YO David Chou of Las Vegas, he is the suspect in the deadly Laguna Woods church mass shooting. We have live coverage on @8NewsNow this evening #8nn pic.twitter.com/OW5xGymqdY — Joe Moeller (@joemoeller44) May 16, 2022

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）表示，經過調查後，警方認定大衛．周鎖定台灣社群，而爾灣台灣基督長老教會又是當地台灣社群的代表，顯然爾灣台灣基督長老教會成為兇嫌的攻擊目標。

巴恩斯指出，在大衛．周的車上發現用中文寫成的字條，內容顯示他對兩岸的政治緊張關係感到憤怒，字條也寫道他不認為台灣應該脫離中國大陸成為獨立國家。

巴恩斯也表示，大衛．周在大陸出生，後來移居台灣，後續再移民美國，他也透露，因為在台灣居住期間受到的待遇，讓大衛．周似乎對台灣人不滿。目前尚不清楚大衛．周在台灣居住多久，但是他已移居美國多年，並且持有美國身份。