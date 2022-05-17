本季在例行賽就失足的湖人，似乎打算留下韋斯布魯克（Russell Westbrook）。韋斯布魯克遭到外界許多批評，紛紛建議湖人將他賣出，但是韋斯布魯克還有4740萬美元球員選項可以留隊。根據美媒The Athletic記者Sam Amick報導，湖人已經接受這個事實，並將他列為新任總教練的面試問題之一。

「外界相信湖人會設法賣掉韋斯布魯克，但是知情人士指出總教練的面試者有被問及該如何使用韋斯布魯克。」畢竟前任總教練佛格（Frank Vogel）被球團無情開除，其中的重要原因就是他與韋斯布魯克不和，他們兩人之間到底有什麼問題，韋斯布魯克自己在季末記者會說過：「這個答案你們得去問佛格。」

韋斯布魯克是本季湖人3巨頭上場次數最多的（78場），每一場都是先發球員，佛格嘗試過多種搭配組合，最後還是沒能找到適合的使用方式。主因可能是韋斯布魯克在無球進攻時的威懾力不足，無法牽制對手的防守，同時韋斯布魯克不認為自己需要做出改變。韋斯布魯克本來就不是射手，湖人在買下他之前就該想清楚了，他生涯外線命中率30.5%，本季只是略降至29.8%。這應歸咎於湖人管理層的眼光，《紐約每日新聞》作家Stefan Bondy分析，超級球星組團的效果已經愈來愈差了，本季的湖人與籃網就是案例。