年約７旬的老奶奶在看護協助下逃出，驚魂未定。（黃世麒攝）
年約７旬的老奶奶在看護協助下逃出，驚魂未定。（黃世麒攝）
起火的2樓房間被燒到焦黑，連外牆也被大火燻黑。（黃世麒攝）
起火的2樓房間被燒到焦黑，連外牆也被大火燻黑。（黃世麒攝）

台北市文林北路巷弄內一棟社區大樓在17日凌晨1時許發生火警，位於2樓的住宅濃煙及火舌竄出，1名看護帶著行動不便的老奶奶逃出屋外，誤以為老奶奶的弟弟仍在屋內未逃出，急著向趕來的消防隊求救。

警消撲滅火勢後遍尋不著，才發現疑似受困者早已安全逃出，求助鄰居家中避難。北市消防局總共出動22輛各式消防、救護車、58名消防員到場灌救，所幸火警未造成人員傷亡，初步研判是電線走火導致，燃燒面積約10坪，確切起火原因有待釐清。

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