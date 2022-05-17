美國空軍測試AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）

美國空軍周一說，B-52H轟炸機14日在南加州外海成功試射了高超音速武器。

據美國空軍聲明說，B-52H 成功發射了AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW），而武器離開機身，推進器隨即引燃，並按照預期延續了一段時間，達到比音速快5倍的目標。空軍武器專案執行官柯林斯（Heath Collins）說，無論對武器產業，或是美國空軍來說，這都是「空射快速反應武器」小組的重大成就。

而負責執行這次任務的，是都位於加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）的第419飛行試驗中隊（The 419th Flight Test Squadron），以及全球動力轟炸機聯合測試部隊（Global Power Bomber Combined Test Force，GPB CTF）。

據路透報導，高超音速武器具有高機動性，難以追蹤並攔截。美軍官員說，俄羅斯在烏克蘭發射過高超音速飛彈，而中國也測試了高超音速武器。不過，中國外交部去年10月否認，中方測試了高超音速武器。