小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）交往1年多，兩人不敵個性差異，戀情最後以分手收場，不過雙方沒交惡，兩人退回朋友關係，上周還一起直播說明分手，而恢復單身的小嫻仍在屏東生活，她昨（16日）則曬出獨自一人望海背影照，吸引不少藝人好友和網友留言關心，前男友金剛也現身按讚。

小嫻昨晚在網上曬出獨自一人看海的背影照，她坐在白色沙灘望著遠方，放下一頭長髮的小嫻搭配恆春海景，畫面讓人心曠神怡，不過，小嫻沒有特別發文描述，只有貼出愛心、衝浪、風箏、海浪等符號，小嫻發文不只釣出前男友金剛現身按讚，女星楊繡惠也大讚好美，米可白直誇漂亮，張勛傑則鼓勵她：「放鬆心情享受藍天」，吸引不少網友留言：「休憩一下，再出發」、「小嫻加油」、「心靜一切自然明朗開闊」。

同時，還有不少人歪樓了，把焦點放在照片中一位身穿白色比基尼的女子身上，只見這位辣妹躺在沙灘上，愜意地抬起雙腳，一雙美腿全被拍，也讓網友忍不住說：「左上很有戲」、「有亮點」、「左邊的長腿太搶戲了啦」。

小嫻2020年到墾丁打工換宿，熱愛戶外運動的她也因潛水和金剛擦出愛火，小倆口公開戀情後，便定居在屏東享受慢生活，小嫻和金剛不只越愛越大方，也一起發展雞翅副業，外界都很看好兩人戀情開花結果，不過雙方仍不敵個性差異，戀情最後以分手收場，小嫻和金剛雖然無緣當戀人，不過雙方好聚好散，還互相道謝彼此地陪伴和關心，無疑是最佳分手典範。