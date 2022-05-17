高雄一名男子日前騎機車轉進巷弄後，見有員警在前方處理車禍，立刻將機車停放路旁後快步離去。員警在車禍處理結束後上前查詢這輛機車，發現車主是一家機車行，研判為向該車行分期貸款購買，故警方直覺騎該機車的駕駛人有問題，返所後提醒同仁巡邏時針對該路段埋伏，緊盯該可疑的機車。15日下午，眼尖員警再次發現這輛機車上路，趨前攔查時，騎士不但不予理會，還加速逃逸，最後騎士棄車逃逸改徒步折返往反方向逃跑，試圖甩開警方但還是逃不了警方追緝，原來這名騎士是一名通緝犯，「賊星該敗」終究遭眼尖的警方查緝到案。

通緝犯拒檢竄逃7公里，鼓山分局警警尾隨逮人再送6張闖紅燈罰單。(戴志揚翻攝)

鼓山分局龍華所警員吳軍鋒、溫仁佑於15日下午4點42分在鼓山區中華一路發現一名騎士就是同仁口中的可疑對象，趨前攔查時，騎士假裝放慢速度後突然加速逃逸，右轉翠華路後一路加速往楠梓方向逃逸，員警在後方尾隨，直到約7公里外的楠梓區後勁南路時，男子見甩不掉尾隨的員警，乾脆棄車徒步逃逸往反方向跑，企圖逃避警方追緝，但在員警的前後夾擊下，很快就被制伏。

警方初步調查，31歲的黎姓男子是橋頭地檢署在去年9月15日所發布的不能安全駕駛通緝犯，當天剛從附近工地下班準備到楠梓區找朋友，沒想到因為日前心虛的動作，被警察記下使用「分期貸款」購買機車號碼持續在該路段埋伏盯哨而落網。警方除依不能安全駕駛通緝解送歸案外，另當場開具6張闖紅燈的舉發單給黎男。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾遇到警方攔查違規時應配合受檢，切勿藉故規避盤查，避免衍生其他違規或肇事，得不償失。