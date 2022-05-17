《證交所》天二科技明上市審議 09:082022/05/17 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所5/18召開有價證券上市審議委員會會議，將審議天二科技(6834)申請股票上市案。 天二科技實收資本額7.98億元，主要產品為專業晶片電阻製造與銷售，2021年稅前淨利2.07億元，每股稅後盈餘2.25元，今年第一季稅前淨利0.72億元，每股稅後盈餘0.71元。 證交所5／18審議天二科技股票上市案 《類股》利多一籮筐 三陽、裕隆踩足油門 #天二科技 #億元 #每股稅後盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》宜特Q1獲利近1年半高點 今年展望看佳 11:282022/05/16 財經 證交所邀11公司 線上引資 04:102022/05/16 投資理財 《熱門族群》防疫商品熱銷 2檔Q1俏、Q2動能強 10:182022/05/16 財經 《其他電子》同開首季轉盈 每股稅後盈餘0.20元 11:582022/05/14 財經 《其他股》菲律賓電廠受疫情拖累 亞通首季獲利大減8成 10:272022/05/14 財經 《電腦設備》廣達首季雙率雙降 Q2毛利率仍承壓 16:292022/05/13 財經 富邦金法說 聚焦升息下獲利 04:102022/05/15 專題周報 《航運股》陽明首季每股獲利17.35元再創高 貨櫃三雄合計大賺2000億元 07:372022/05/13 財經 《資訊服務》敦陽科今年營運看增雙位數 關注兩變數 16:092022/05/16 財經 《汽車股》東陽前4月稅前EPS0.98元 今年營運彈升可期 10:382022/05/16 財經 《證交所》證交所、永豐金證合辦線上法說 11公司參與 14:582022/05/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。