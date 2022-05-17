台灣證券交易所5/18召開有價證券上市審議委員會會議，將審議天二科技(6834)申請股票上市案。

天二科技實收資本額7.98億元，主要產品為專業晶片電阻製造與銷售，2021年稅前淨利2.07億元，每股稅後盈餘2.25元，今年第一季稅前淨利0.72億元，每股稅後盈餘0.71元。

證交所5／18審議天二科技股票上市案
《類股》利多一籮筐 三陽、裕隆踩足油門
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