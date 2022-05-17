台新金(2887)旗下台新銀行積極推動信託2.0計畫，為提供民眾更全面、便捷的金融服務，將信託服務結合信用卡功能，推出信託財產專戶給付信用卡消費款項的便利服務，將可大幅節省原本請款、蒐集單據的寶貴時間，讓信託服務更親民化、更普及化。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，觀察到過往信託給付過程較為繁瑣，信託委託人依其需求，於契約內約定信託財產專戶給付醫療費、子女學雜費、養護機構費等費用，且需先自行繳納費用，再出具收據或發票等單據，由受託人憑單據金額實支實付，最後，銀行再從信託財產專戶匯入資金至受益人本人帳戶。考量民眾多元的付款模式，發展更便捷的金融服務，台新銀行本次推出結合信託財產管理與信用卡支付功能，委託人可先於其自益型金錢信託契約，約定以台新銀行信用卡進行支付，往後凡舉日常消費、醫療或保險費用，皆可由信託財產專戶直接支付每月信用卡款項，大幅節省耗時繁瑣的支付流程。

陳欣珮建議，委託人可依其自身需求，如退休安養、財產保全等目的，至台新銀行洽訂「規劃型金錢信託」。信託期間內，財產可配置於存款或投資型商品，讓資產穩健增值；同時可規劃信託財產專戶給付生活費、醫療費、居住安養機構費等。只要是台新銀行簽訂自益型金錢信託契約的客戶，可洽詢全臺分行逾250名信託業務專員、理財諮詢師、信託產品經理等專家團隊，進一步了解信託便利的服務，並申請自委託人名下的信託財產專戶給付由台新信用卡款支付服務。

陳欣珮提醒，因應台灣人口結構高齡化、少子化的趨勢，建議民眾可善用信託財產安全性、專款專用、財產管理、多元給付等特性，以信託保障自身財產與照護費用，防範風險。