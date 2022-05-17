受特斯拉和其他成長型股票下跌拖累，周一標普500指數收黑，那斯達克指數跌1.2%。中國最新公布的4月經濟數據意外疲弱，加劇投資人對美國和全球經濟放緩，以及對通膨高漲和利率上揚的擔憂。因強硬的防疫和封控手段重創消費、工業生產和就業，4月中國經濟活動急速降溫，使投資人擔心中國第二季經濟可能陷入萎縮。

★主要指數

道瓊指數漲26.76點或0.08%，收在32,223.42點。

標普500指數跌15.88點或0.39%，為4,008.01點，盤中一度下挫0.99%。

那斯達克指數跌142.21點或1.2%，為11,662.79點。

費城半導體指數跌50.3點或1.69%，為2,920.1點。

★消息

道瓊指數和標普500指數分別較1月創下的歷史高點下跌12.8%和16.8%。那斯達克指數仍處熊市，較去年11月創下的歷史高點下跌約28%。

紐約州5月製造業指數為負11.6，較4月的24.6急速下挫，遠不及市場預期的15，並為3個月以來第二度呈現萎縮，反映訂單和交貨急跌。

聯準會前主席貝南奇（Ben Bernanke）表示，聯準會對於通膨急升的反應太慢，使美國經濟面臨停滯性通膨的風險，這是一個政策錯誤。他預期未來一兩年美國經濟增長緩慢，失業率將略為攀升，而通膨仍將高漲。

周一美國10年期指標公債殖利率跌破2.9%，本月早些時候一度漲破3%，而在今年初時約為1.5%。

周一紐約期油收漲3.36%，報每桶114.2美元。布蘭特期油漲2.41%，收在每桶114.24美元。

根據《紐約時報》數據，美國每日平均新增新冠病毒確診數達9萬423例，較兩周前大增60%，創下去年11月底Omicron變種病毒首度在南非現蹤以來的新高記錄。目前全美平均每日染疫住院人數為2萬1547人，較兩周前增加24%，而平均每日染疫死亡人數則下降至311人。

美國各交易所的成交量總計為113億股，而少於過去20個日均量132億股。