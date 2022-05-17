電動車及儲能需求強勁，端子連接器廠健和興(3003)自結4月稅前盈餘為1億5343萬元，創下單月歷史新高，累計前4月每股稅前盈餘為3.2元，由於大陸上海及昆山全面復工，健和興初估，第2季獲利有機會超越第1季，挑戰單季歷史新高，全年業績可望挑戰歷年新高。

全球力推節能減碳，綠能/儲能與電動車需求強勁，健和興近幾年積極朝綠能儲能及電動車產品布局，目前擁有各式車用連接器及電動車充電連接器，以及低電壓連接器、高壓大電流連接器等全系列綠電儲能連接器，順利搭上儲能及電動車熱潮。

放眼全球儲能市場，以大陸及美國建置需求最為強勁，預計2030年大陸及美國占整體儲能市場比重將達75%，台灣今年儲能市場規模亦有88億元，預估2030年可成長至2000億元，目前健和興儲能客戶包括大陸前三大儲能系統商，以及大陸、歐洲及美國基礎設備商、太陽能/風能供應商，受惠各國基礎建設及智慧電網建置，目前綠能/儲能產品占健和興營收比重已達70%，與電動車/充電樁成為健和興未來營運成長兩大推手。

目前健和興儲能產線為2條，為因應客戶需求，健和興於台灣及大陸兩個廠區增加設備擴大產能；健和興也計畫建置新廠，主要用於充電槍產線，預計第2季動工，明年第2季完成。

健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。

儘管4月遭逢大陸上海昆山封城停工，物流不順導致出貨遞延，在電動車及綠能/儲能訂單挹注下，健和興4月合併營收3.96億元，年增0.77%，創歷年同月新高，單月營業淨利為8483萬元，受惠於美金升值，認列外幣評價未實現利益6615萬元，單月稅前盈餘為1億5343萬元，月增6.53%，年成長350%，連兩個月創下單月歷史新高，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.99元；累計前4月合併營收達15.84億元，較去年同期成長近9%，稅前盈餘為4億9655萬元，每股稅前盈餘為3.2元。

隨著大陸上海及昆山全面復工，健和興營收也持續增溫，健和興預估，第2季獲利有機會超越第1季，挑戰單季歷史新高，全年營運兩位數成長目標不變，法人預估，健和興今年每股盈餘可望上看6.5元到7元。