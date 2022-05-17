近期本土疫情越來越嚴重，更燒到演藝圈，許多明星陸續傳出確診，《模范棒棒堂》出身的男星小煜（楊奇煜）2日透露，1歲4個月的大兒子Mujo快篩陽性，疑似確診；小煜1歲兒Mujo在身體快痊癒後，7日無奈在IG曝壞消息，愛妻言言2條線確診， 而護理師出身的言兒整理了幾個兒童藥物，針對家中小朋友確診，可以吃什麼藥。

言兒昨（16）日在Instagram發文，感慨病毒侵襲一家人，大人小孩都中招，目前情況暫時平穩，不過她也有心理準備，新冠病毒還沒有轉陰之前，會一直反覆發燒退燒，只要做好準備，基本都能平安度過，言兒說自家寶寶1歲多，發燒天數大概2到3天。

為人母的言兒推薦三款必備藥，並分別解說要在什麼情況下服用，她推薦小朋友發燒的話可以喝Acetaminophen粉紅色藥水，體溫高於37.5度喝，Ibuprofen紫色藥水體溫高於等於38.5度喝，如果過一小時還沒降下來，就可以直接用肛門塞劑，她建議「（體溫）高於等於39.5度塞，小朋友十之八九塞劑後燒都會馬上退下來，這很有效！」

同時言兒提醒，使用藥物之前要先確認寶寶有沒有藥物過敏，如果會產生不良反應，就不宜繼續使用，物理性退燒她也列出3點：退熱貼、溫水拭浴、多補充水分。言兒說明寶寶最怕高燒不退，這種情況怕引發合併症譬如：熱痙攣、急性腦膜炎⋯⋯等。她強調寶寶如果高燒不退，伴隨呼吸喘、食慾活動力降低，或是血氧掉到93%以下請直接去急診了，她說只要危及到寶寶生命安全，最好還是盡快處理。