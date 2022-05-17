民進黨立委高嘉瑜近來針對快篩試劑短缺與高價、防疫物資缺乏、防疫保單亂象等議題，砲轟綠營自家人毫不手軟，打擊力道甚至比藍營還猛，引發政壇關注。港媒評論認為，高的出手不僅能凝聚自身粉絲與中間選民的支持，還能削弱衛福部部長陳時中參選台北市長的可能性，甚至能間接為副總統賴清德2024參選總統鋪路。

香港媒體《中評社》今日（17）評論稱，高嘉瑜從快篩試劑短缺、價格過高及血氧機等防疫物資缺乏，就一再槓上陳時中，不斷上演「砲口對內」，出手又快又猛讓陳時中的信賴度狂降，加上陳時中失言不斷，民眾的不滿情緒除了對準陳時中，更宣洩在總統蔡英文身上。

評論表示，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，聽聞蔡英文「吃了秤砣鐵了心」，就是要提陳時中選台北市長，但如今態勢，就算蔡真的鐵了心，還在防疫諮詢會議上出手想為陳時中解套，其人氣跟聲望也早大不如前。

對此，港媒分析，如民進黨不提名陳時中，獲得新系、英系支持的副總統陳建仁將可望出線。但只要陳建仁參選台北市長，賴清德代表民進黨參選2024總統大選的機會就增加，因為陳建仁一旦落選，綠營內部就會掀起「連市長都選不上，怎選2024」的聲音，屆時將重創蔡英文的威信、增進賴的聲勢，讓賴爭取2024有了更好的攻守位置。