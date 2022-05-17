據澎湃新聞報導，5月16日下午，大連市政府新聞辦公室舉行新聞發佈會，會上宣佈，自5月17日起，全市各區市縣（先導區）常態化核酸檢測採樣點全面啟用。常態化核酸檢測原則上相對集中在每周二、周四、周六進行。其中，周二對男性市民採樣檢測、周四對女性市民採樣檢測，周六均可採樣檢測。其他時間將開設部分檢測採樣點，滿足來返連人員及其他人員（含補採人員）檢測需求。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部5月9日曾倡導，家庭內共同居住人在一周內不同時間錯時進行核酸檢測，讓常態化核酸檢測的監測和預警作用得到最大發揮。

官員表示，Omicron變異株病毒傳播快，平均2到3天可能形成一輪傳播。因此，安排不同人群分別在每周二、四、六分別檢測，更有利於從時間分布上排查風險做到早發現。同時考慮家庭聚集形成社區傳播是重要的風險，把同一家庭成員分布在不同時間檢測，更有利於在家庭健康單元中及早發現潛在風險、有利於多點觸發機制發揮作用，提高檢測敏感性、時效性。

如同一家庭男性成員和女性成員分散在不同時間檢測，排查風險效果較好；周二對男性人員採樣檢測、周四對女性人員採樣檢測，分開檢測對同一家庭相當於每周進行兩次監測，實現在最經濟、最便捷的前提下最大限度發揮風險預警作用。周六是針對平時沒有時間的所有人進行採樣，而且服務時間相對延長滿足沒有及時檢測人員的檢測需求，解決市民朋友在工作日不方便檢測問題。

大連市政府稍早前表示，常態化核酸檢測是及時發現疫情風險、確保社會安全和市民健康安全的重要手段，結合病毒傳播特點，考慮市民方便和社會成本，每位市民本次採樣檢測後，以後每隔7天進行一次採樣檢測。

大連市政府表示，一周一次核酸檢測，基本能夠滿足風險較低人群篩查需要；對於風險較高的重點人群，如進口冷鏈行業相關從業人員、機場港口相關工作人員、醫療機構工作人員等，按照其原有規定，到指定採樣點進行核酸檢測。

官員在5月16日的發布會上表示，「e大連」App將在每次採樣後第5日開始彈窗提醒下次應採樣檢測時間，方便市民按時進行採樣檢測。對間隔超過7天未進行核酸檢測人員，「e大連」通行碼將賦「灰碼」提示風險。

近期，大陸已有多地陸續公佈了常態化核酸檢測的實施辦法，對核酸檢測頻次、常態化核酸檢測人群等事項予以說明，江西省要求對普通人群實行3天1檢，安徽合肥要求5天1檢。另外，山西太原要求，5月16日起，全市居民每周至少進行1次核酸檢測，62類重點人群按照規定頻次和方式進行核酸檢測，未按規定進行核酸檢測的賦黃碼管理。進入重點場所以及乘坐公交車、地鐵等公共交通工具的人員需提供5日內核酸檢測陰性證明。