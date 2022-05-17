指揮中心昨天（16日）宣布確診者同住家人打滿3劑疫苗，可以免居家隔離，只要自主防疫7天，今起實施，兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」表示，隔離政策剛宣布一改，當天下午、晚上的疫苗門診馬上爆量，讓他感慨「原來隔離三天比疫苗副作用可怕，看來疫苗副作用真的還好。」

蒼藍鴿昨在臉書表示，醫學上因為自身疾病而不能打疫苗的人非常少數，通常在診間的對話都是患者問醫生「我有XX病，是不是不能打疫苗？」醫生回答「沒這回事，有XX病免疫力會比平常人更低，更應該打疫苗。」接著患者追問「可是聽很多人說疫苗很可怕，不打會怎樣嗎？」醫生回他「如果害怕就不勉強，政府也沒有強迫。」於是患者走出診間的結論就是「醫生說我有XX病，不適合打疫苗」，其實只是自己不想打而已。

蒼藍鴿表示，結果昨天指揮中心一宣布隔離政策更改，變成打滿3劑疫苗不用隔離，馬上有一堆人衝來打疫苗了，昨天下午、晚上的疫苗門診直接爆量，使他有感而發「原來隔離三天比疫苗副作用可怕得多，看來所謂的疫苗副作用真的還好。」

中央流行疫情指揮中心昨宣布，確診個案同住家人如已完成3劑疫苗接種，今（17日）起可免居家隔離，改採7天自主防疫，外出前需有2天內快篩陰性證明。而未完成3劑疫苗接種者，維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，指揮官陳時中表示，台灣走的是逐漸與病毒共存，因此會逐步放寬，把共存幅度變大，最後才能變成疫情下的正常生活。