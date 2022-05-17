知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克在一場未公開的會議上表示，以低於他提出的440億美元價格收購推特「並非不可能」，這可能才是合適的安排。馬斯克周一和推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）就清查該社群平台的假帳號發生爭執。

受此消息打擊，周一午後推特股價加速下挫，終場大跌8.10%，收在每股37.39美元，已經跌破4月初馬斯克披露買進推特股份前一日收盤價，讓人懷疑這位世界首富是否仍將以談定的440億美元收購該社群媒體。

周一早些時候，阿格拉瓦爾在推特上發文回應馬斯克近日對推特處理假帳號的批評，他表示，根據內部估算，過去4個季度推特平台上的假帳號比例「遠低於5%」。自2013年以來便一直保持一樣的水準，阿格拉瓦爾表示，因同時需要公共和私人信息來確定是否為假帳戶，所以難以在外部進行這項清算工作。

上周五馬斯克宣布「暫時擱置」這筆交易，以待假帳號相關資訊出爐。他周一以便便表情符號反駁阿格拉瓦爾的辯解，並在推文中表示：「那麼廣告商怎麼知道他們的錢得到什麼？這對推特的財務體質至關重要」。

根據與會者的推文，馬斯克在發出推文不久後在一場邁阿密的會議上表示，他懷疑機器人帳號約佔推特整體用戶達20%～25%。