台灣防疫政策從清零走向共存，指揮中心已經定調，從今（17日）天開始，確診者同住家人實施「0+7」政策，只要打滿3劑快篩陰即可免隔離，代表這群人可能無法申請防疫保單中的隔離理賠金，讓不少網友酸喊此政策是為保險公司解套，有網友甚至點出，打滿三劑且買保單的人最慘。

確診者同住家人打滿3劑疫苗得免除「3+4」隔離，改為「0+7」自主防疫，昨（16日）晚指揮中心也說明詳細規範，確診者同住家人可以選擇「0+7」也可以選擇原本的「3+4」隔離方式，而產險業者判斷是否理賠隔離補償金，則是依隔離通知書為標準，換言之，如果確診者同住家人選擇以「3+4」方式隔離，還是有機會拿到理賠金。

指揮中心推出「0+7」政策引起PTT網友們熱烈討論，許多人狠酸「德政」可以替保險公司將省下理賠金，「保險業德政」、「保險業表示:感謝」、「保險業：感恩政府 讚嘆政府」、「確診者少不了，保險業從隔離者下手，太厲害」、「至少幫保險公司省理賠快一半，還那麼多人還沒被隔離或確診。」

此外，有網友認為，此政策是在懲罰打滿三劑且有買防疫保單的民眾，「懲罰打三劑有保險的人無誤」、「隔離理賠的部份直接變廢紙啊」、「理賠規則天天變，真累，買保單希望有保障，卻突然被鎖定，無言。」

儘管如此，不少人仍點出「0+7」政策是台灣邁向共存的重要象徵，「共存本來就這樣才對，台灣半套共存在搞笑」、「果然是要加速共存了，直接放推」、「共存本來就應該這樣做啦，最後確診者的天數也會縮短。」