香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年17日接受大陸《環球時報》專訪指出，美國現在的對中政策，都是在恐慌狀態下制定的，要用理性的態度去看這樣一個非理性情緒下的決定。美國民主黨處理貿易問題比共和黨更具意識形態色彩，拜登政府希望中美系統性脫鉤，把中美關係簡單地用意識形態定義為「美國民主VS中國專制」，是把貿易武器化、政治化。若只從意識形態看問題，就會出現集體恐慌，對一國有集體恐懼感，決策絕對不會有任何理性。拜登政府在台灣和構建「亞洲小北約」問題上得寸進尺，這種不理性也帶動了美國盟友的集體不理性。

鄭永年表示，集體恐慌不僅僅是指美國的菁英層，而是整個大眾層。美國皮尤研究中心的一項調查顯示，對中國持有不良看法的美國人占所有人口80％以上。這是政客和所謂「公共知識分子」互動的結果。整個美國在中國問題上已經政治化。美國現在能有幾個人批評政府的中國政策？如果有人站出來，就會變成公敵。這是民主制度的演變，以前叫「民主」，現在叫「民粹」。再也沒有可能出現一個季辛吉了。

鄭永年認為，現在要改善中美關係，從美國內政（現實角度）來說，沒有任何條件。但今天的中美關係不是美國單方面定義的，中國要有自信去定義。如果美國對中國有集體恐懼感，中國對美國也是如此的話，這個世界就麻煩了。中國很難要求美國去做什麼，但可以堅持理性。互相有群體恐懼感的話，就會產生宗教式對立情緒。拜登政府要建立基於價值觀的集團等，那麼中國更要開放，不要把意識形態戰爭上升為中美之間的「宗教戰爭」。中國要有戰略忍耐。

中國制定美國政策不能從情緒出發，要考慮到美國政治以及社會內部發生了什麼，否則就會被美國牽著鼻子走。美國簡單地把中美關係定義為競爭關係，中國就應該不同意（這一看法），因為兩國還要在多領域合作。

鄭永年強調，美國政壇和社會對中國有集體恐慌，不會有任何理性政策，沒有任何底線。今天如果還有人幻想有個底線的話，就要犯大錯誤。西方老話：「絕對的權力導致絕對的腐敗。」這表現在美國的對台政策上。美國在台灣問題上沒有底線。中國即使給美國畫了紅線，也會視而不見，除非中國給它建一堵南牆，它撞到了就可以。所以在台灣問題上，一定要有足夠的準備。

沒有人相信美國會「保衛」台灣。美國和北約在保衛烏克蘭嗎？烏克蘭只是它們搞垮俄羅斯的一枚「棋子」。現在的俄烏軍事衝突不是俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，是北約跟俄羅斯的衝突。台灣也是一樣。美國「冷戰派」「反中派」的計畫就是犧牲台灣，以中斷中國的現代化進程。只有那些不負責任的台灣政客為給自己壯膽，才相信美國會「保衛」台灣。

如何解決台灣問題？美國在引誘中國用軍事手段來解決台灣問題，就像美國需要一場俄烏衝突來削弱俄羅斯一樣。對此必須保持高度清醒。

鄭永年指出，美國顯然想要建立一個「亞洲小北約」，通過雙邊同盟、美英澳三邊安全夥伴關係、「四方安全對話」和「五眼聯盟」等針對中國。現在要看亞洲國家怎麼選。亞洲國家應看清楚，如果「亞洲小北約」真的建立了，亞洲將永無寧日。亞洲國家構建一個亞洲命運共同體非常重要。

鄭永年強調，美國搞「脫鉤」也好，「卡脖子」也好，都會降低中美相互依賴的程度，但全球化並不能被阻擋。只要美西方還是資本主義，中國是開放的，全球化就不會中斷。所以最近他提出，中國要二次「入世」。中國去年已經提出要申請加入《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP）。當美國對中國實行排除性政策時，中國也要對美國實行包容性政策。中國作為世界第二大經濟體，要更加開放，推動全球化。這不僅有利於中國自身，也有利於世界。

鄭永年表示，美國國務卿布林肯將公布一項應對中國崛起的國家安全戰略。不會有任何新意。美國現在的對中政策都是在恐慌狀態下制定的，要用理性的態度去看這樣一個非理性情緒下的決定。美國可能會再次強調印太。但在這次俄烏衝突中，印度沒有完全支持美國。每個國家都有自己的利益。美國對中國的恐懼導致它要給自己壯膽，要顯得好像各國都和它站在一起一樣，其實不是這樣的。