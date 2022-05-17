今年56歲的資深女星藍心湄，出道多年來影、視、歌三棲，加上總是求新求變嘗試新造型，因此有「百變女王」、「台灣瑪丹娜」封號，而她不僅對時尚相當敏感，多年來也保持著亮麗外型與火辣身材，沒想到陪著媽媽們回了趟花蓮，竟遭長輩酸言：「妳變胖了」，讓藍心湄驚慌失措。

最近台灣再掀新冠肺炎本土確診潮，這波疫情也早早燒進演藝圈，許多藝人及工作人員陸續確診，包含藍心湄主持的《女人我最大》班底們，從徐凱希開始，之後Kevin老師、王少偉也接連確診，藍心湄聽聞後也自主隔離了10天，對於防疫措施做得更加嚴實。

而藍心湄休假時，交友廣闊的她比起過去，較少跟朋友聚餐玩樂，這回反倒是開了3小時的車，載著媽媽們到花蓮，推測應該是家人間的活動，因她這趟去花蓮，遇到了好久不見的長輩。

只是沒料到親戚間好久不見，該長輩看到藍心湄開口便說：「妳變胖惹」，讓向來在外型管理上下了很多功夫的藍心湄大傻眼，無奈在臉書詢問網友：「我該怎麼辦？回家嗎？」，想聽聽大家的意見，眾人紛紛安慰她，留言「唉呀！長輩們眼力不好使唄，沒事啦」、「想找話提讓您覺得她關心您，別在意，因為您就是可愛的臉咩」，女星劉伊心建議她回應：「嗯，我也覺得以前太瘦了」，倪雅倫也留言：「倪雅倫更打趣留言：「什麼變胖什麼的，這題跳過」。