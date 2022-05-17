社群平台龍頭臉書最近掀起一波「關於我可能讓你很意外的point」旋風，網友們紛紛列出自己不為人知的小秘密，許多藝人、網紅、政治人物，甚至品牌小編也跟上這股遊戲風潮，趁著這波話題熱度，一起跟風一下。

「關於我可能讓你很意外的point」Hashtag爆紅！ 四天聲量暴增近2萬筆

「關於我可能讓你很意外的point」跟之前紅極一時的「打一句有聲音的句子challenge」、「10 Year Challenge」一樣，原本都是由臉書用戶發起的活動，沒想到意外爆紅，成為大家跟風效仿的社群串連，因為遊戲門檻很低且內容有趣，所以很快就在臉書上造成流行，目前已有2.7 萬人發佈有關這個主題標籤的貼文。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「關於我可能讓你很意外的point」短短不到一週內就累積了19,147筆網路聲量，可見它在社群媒體上的火熱程度，更另外衍生出「關於我可能讓你不意外的point」Hashtag。

▲「關於我可能讓你不意外的point」Hashtag也因為這波風潮被衍生出來。

KOL搶跟風！「我是江老師」自嘲難相處、影評人「膝關節」曾想當體育記者

在「關於我可能讓你很意外的point」Hashtag爆紅後，眾多名人都跟風發文，像是臉書粉專「海獺派對」就寫出4點關於「社畜」可能讓你很意外的Point，列出上班族「不喜歡做白工」、「加薪會快樂，加班不會」等寫實心境，讓網友超有共鳴；知名YouTuber我是江老師也跟風，揭露自己「喝瓶裝水不喜歡碰到瓶口」、「一次看劇沒辦法超過三集」、「不喜歡吃馬鈴薯條」等秘密，還笑說自己是個難相處的人。

知名影評人「膝關節」更藉此風潮透露網路上關於《刺激1995》中文片名怎麼來的典故，就是他寫的；以前曾想往體育記者路線發展，當時努力背誦日本職棒與NBA資料，連選手身高幾乎都背了下來；並加碼爆料自己最喜歡的影星是湯姆克魯斯，但唯一的簽名卻被媽媽當成普通雜誌封面丟了，相當惋惜。

品牌也搭話題順風車 CoCo都可揭秘LOGO圖示真正含義

不只社群KOL搶著跟上「關於我可能讓你很意外的point」風潮，就連許多品牌小編也沒錯過列超夯話題順風車。手搖品牌CoCo都可就在粉專發文，解答自家LOGO是珍珠從杯身滑下來的樣子，不是包子；熱門飲品飲奶茶三兄弟在國外真的叫「3 Guys」；而且除了手搖飲料之外，CoCo都可還曾經賣過火鍋、關東煮，真的讓人超意外！不知道你是否也跟上這波潮流了呢？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

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