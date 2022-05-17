我國確診人數接連飆升，對產險業產生不少影響，故不少產險公司都開始啟動「複投保條款」，5月14日富邦開第一槍，截至今日已有五家產險公司表態跟進，包含新光產險、第一產險、旺旺友聯、和泰產險、明台產險等皆發送簡訊通知保戶，但凡只要有重複投保者，將不受理投保需求。

富邦產險指出，重複投保是以保險期間重疊來判斷，若保戶在投保富邦產險防疫保單期間，與其他產、壽險公司防疫保單有重疊者，就符合重複投保的範圍，將收到簡訊內容如下：

富邦產官網罵聲一片：「輸不起」

消息一出，網路上民怨沸騰，其中富邦產險官網貼文湧入千則留言，網友認為此舉有失誠信，「誠信是保險公司最大的資產，當沒了誠信，推出什麼保單，都不會有客戶想保」、「當連誠信都沒有了，承保的合約不就是廢紙一張嗎？」、「真以為保險是穩賺不賠嗎？輸不起。誰還敢買你們的保單」、「收到富邦簡訊說不受理我的『防疫險』續保保單，原因是因為重複投保防疫險，查了老半天，原來是去年我投保了富邦的『疫苗險』」。

近四天內富邦、金管會、防疫險成熱門關鍵字

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/05/13～2022/05/16）統計調查關於「防疫保單」，5月14日富邦產宣布「拒絕重複投保件者」，聲量攀升至6807筆，隔(15)日新光產等產險公司跟進，網路聲量達另一高峰，共計8473筆。

另外，觀察熱門關鍵字，富邦、保險、防疫保單、理賠、金管會等皆是討論的重點。富邦產因率先發聲，討論度相較其他產險公司來得高，民進黨立委高嘉瑜更點名，「保單之亂罪魁禍首就是金管會，沒擔當沒肩膀沒監管，業者有本事賣就要有本事賠」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月13日至2022年05月16日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫保單』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。