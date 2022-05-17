這回國軍被指派的任務是....

國軍除了要守衛國土，除了出力，給予實質協助災害防救之外，疫情爆發後這兩年多來，國軍弟兄們更是一道安心的力量。2021年桃園市疫情嚴峻，不少縣市因為疫情關係陸續喊出「避桃令」，但國軍隨即發布影片，表示桃園民眾放心，國軍不避「桃」，會和桃園人同在。

無論何時何地，發生任何事，國軍總是站在第一線，舉凡天災、人禍、、意外救災、疫情等等，還真的什麼事都有國軍的份，有網友說乾脆以後國軍成立「外包單位」，專門包下這些事務。國軍弟兄在本職之外，疫情爆發後勤務還有增加嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看自台灣首例女台商確診新冠病毒後，國軍有哪些事，引起網友熱議。

No.10 成立快篩國家隊 國軍支援破2千人

疫情嚴峻，政府緊急成立「快篩國家隊」，國軍支援人力依照經濟部向國防部所提出需求之後，接下來人力派遣順序，以「後備指揮部」幹部為主，再來是戰鬥支援部隊，統計至5月11日為止，國軍支援快篩國家隊人力達2千多人。這一次工作項目跟以往支援「口罩國家隊」也有所不同，過去只需負責口罩包裝，這回支援項目則包括線上作業，配合產品輸出；部分廠商願意提供支援者中餐與晚餐，也有廠商在國軍加入協助後，產量翻倍成長。

No.9 高EQ耐罵不回嘴!250人支援1922專線

1922防疫專線電話被打爆，人手嚴重不足，指揮官陳時中坦言，已經和國防部申請350人支援，國軍先派了250人支援，至於在挑選人力的規範上，需符合「大專以上、口齒清晰、EQ良好」，率先協助北北基桃四地衛生局，同時也進一步表示，防疫視同作戰，疫情擴散危及民眾安全，任何人都不能置身事外。但有網友批評，將帥無能累死三軍，國軍幫忙包口罩、包快篩，現在還要幫忙接電話，「萬能的國軍乾脆當外包商」。

No.8 支援國家口罩隊 三班制、24小時

因應防疫，2020年2月4日國防部宣布，國軍會配合經濟部工業局投入口罩生產，爾後派遣官兵及後備幹部進駐口罩工廠，採三班制、24小時支援生產口罩，並於2020年5月29日光榮退場，支援總計7萬人次，也讓台灣口罩日產量，半年從180萬片衝高到1800萬片，有這麼好的成績國軍當然功不可沒。另外，軍備局生製中心為了因應國軍防疫需求，設置國軍醫療用口罩自動化生產線，每日單班可生產10萬片口罩，但同年卻也衍生出，中校監督口罩工廠生產，竟涉竊取6千片醫療口罩。

No.7 奧運奪牌選手返台 戰機伴飛儀隊劍門

台灣奧運國手賽後陸續返國，2021年8月4日下午男雙羽球金牌王齊麟、李洋，女單羽球銀牌戴資穎搭乘華航班機即將抵台之際，空軍出動4架幻象2000戰機在空中伴飛，並施放熱焰彈，感謝選手為國爭光。國防部指出，總統蔡英文指示比照2018年亞運，由空軍伴飛國家英雄回國，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，同時出動拍攝團隊，剪接「迎接勝利」共2分10秒的影片，但事後卻引起在野黨批評，表示國軍不是啦啦隊，網路也引起熱議「除了金牌，其他選手都是屁嗎」、「郭婞淳也是金牌，她怎麼沒有？」、「戰機是捍衛領空用的，竟然拿來作秀浪費」；另外在英雄派對上，三軍儀隊則是在總統府內以「劍門」方式迎接選手。

No.6 半世紀最嚴重旱災！陸軍水庫清淤、空軍增雨

2021年全台面臨56年來最嚴重乾旱，政府開設旱災中央災害應變中心，自3月起國防部動用包括陸軍工兵群、海軍陸戰隊，共507名官兵、209部挖土機、推土機與傾卸車等主要裝備機具，分別前往石門、明德、鯉魚潭、曾文、阿公店水庫協助清淤，時間從早上7點至下午5點，住宿地點則是鄰近宮廟、災民收容中心及部分營區，整體任務採取「工區不停工、人員輪休」方式進行；光是石門水庫3個月，靠國軍的協助清出上游淤泥20萬立方英尺，換算下來約566萬公升；曾文水庫原訂2021年7月底達成目標，也提前快一個月完成，讓水庫多出30萬噸容量；空軍氣象聯隊也會掌握資訊，利用鋒面通過時機，派遣C-130H型運輸機，在北部實施「空中人工增雨」，飛往集水區作業。

No.5 「香蕉滯銷、陸禁鳯梨」 國軍消滅農產大作戰

每當各項農產品盛產供過於求，或者中國大陸發出禁止進口令時，國軍常在第一時間採購。2021年2月底，中國聲稱檢查出台灣鳳梨有介殻蟲，因此全面封殺台灣「旺來」，因此，國防部配合農委會促銷方案，鼓勵國軍所屬伙食團購買，爾後卻在網路上出現一份「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，從主食到配菜全都有滿滿的鳳梨身影，笑翻無數網友。有網友認為該菜單「就是搏君一笑，會信的是腦子有問題喔」、「笑話看看就好」，對此，國防部也大動作駁斥該菜單為假訊息。

No.4 天災、重大事故衝第一！ 國軍救援最前線

台鐵408車次太魯閣號發生50人不幸身亡、211人受傷的嚴重事故，其中，有3名國軍士官兵、1名軍校生罹難。意外發生之後，國軍立即投入救災，首日即派出180人次協助救援，一週約派出近500人，而在救災過程中，其中有10名國軍弟兄壓力指數偏高，國防部也啟動晤談與輔導。除了太魯閣出軌意外，其他像是颱風來襲、豪大雨山區土石流警戒，國軍同樣隨時待命，協助災民；玉山森林高山火災，陸空軍直昇機，支援協助載運人力、空中投水及補給作業。

No.3 元旦、雙十升旗典禮國軍不缺席

2021年國慶典禮出動多達12型機、47架軍機，飛越總統府上空，其中國慶大典上史上最大面約65坪大的國旗，在陸軍CH-47運輸直升機吊掛下，通過總統府前，不過也因為兩岸情勢緊張，9月24日清晨首次預演，F16V首度飛越總統府上空，但因為戰機在清晨發出巨大聲響，不少市民擔心，以為是共機來犯。總統蔡英文以及國防部等單位都在臉書澄清，也表示會公布未來預演時間，讓民眾安心；除了雙十之外，包括元旦升旗典禮，每回國軍都不缺席。

No.2 疫情足跡 化學兵大街小巷忙清消

自新冠病毒進入台灣後，國軍把防疫視同作戰，陸軍33、36與39化兵群分屬西部六軍團、十軍團與八軍團。當接獲清消防疫任務時，化學群官兵必須早上4點半就起床，準備消毒任務所需物資，5點半出發前往任務區消毒，背負25公斤重的器材，以兩人為一組執行消毒任務，面對不同的任務狀況，有時候還得忙到凌晨2點才能完成任務；不過網路一度流傳「化學兵藥劑非常毒」，陸軍司令部解釋，化學兵消毒機所使用的消毒藥劑是1：50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害；平時出任務搭乘軍用卡車與化學車，也曾有民眾拍下化學兵搭乘捷運的畫面引起網路熱議，軍方解釋表示，因為是沿線消毒任務，所以搭捷運比較方便。

No.1 國防部證實幫吃美豬 澄清：不含萊劑

含萊克多巴胺的美國豬肉，開放進口台灣之後引起全台熱議，其中有海軍官兵的網友在臉書社團「靠北長官3.0 by 2020」透露，某間食品公司生產的「御膳里肌豬排」，產品外箱包裝上雖註明原產地為台灣，但內包裝原產地卻用一張貼紙標示為美國，引起軒然大波；對此，國防部證實，他們在2020年2月26日開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年，但保證食品的標示符合衛福部規範。政府在宣布含萊克多巴胺美豬進口時，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，後來國軍卻被爆出使用美豬，和嚴德發的說法有所出入，國軍飲食也持續受到網路熱議。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月03日至2022年05月09日，共2年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國軍』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。