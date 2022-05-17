歐股小幅收漲，收復了早盤的跌勢；而中國經濟數據出現令人震驚的疲弱，讓德股和法股不同於歐洲夥伴股市，出現較大的跌幅。

周一泛歐Stoxx 600指數小升0.19點或0.04%，為433.67點。德國DAX指數跌0.45%，法國CAC指數跌0.24%，英國富時指數則上升0.63%。

中國四月社會消費品零售銷售出現較大的11.1%跌幅，工業產出也下跌2.9%，表現皆劣於預期。中國嚴厲的新冠封鎖，帶來不利影響，也加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂。

荷蘭Rabobank策略師Teeuwe Mevissen說，物價上漲將促使央行重新考慮貨幣政策，提升利率，但這樣做卻對經濟刺激沒有任何幫助。

央行的收緊貨幣政策、中國的新冠封鎖、俄烏戰爭，此等皆削弱了市場信心。歐股今年以來已經下跌11%。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp認為，目前許多股票的低估值仍無法吸引投資人買進，這令人擔憂，此也突顯了總體經濟的前景令所有人感到憂慮。

礦業股上漲1.5%，對大盤早盤的跌勢起了提振作用。

工業產品股則為基準的Stoxx 600指數帶來最大拖累，下跌0.8%；主要是中國對奢侈品的需求下滑，讓LV母公司LVMH集團下跌1.1%，報575歐元。

沃達豐(Vodafone)升1.9%，報120.1英鎊。此前阿聯酋電信(Etisalat)宣布買下沃達豐9.8%股份。

Valneva大跌19.1%，報9.65歐元；該法國製藥廠表示，與歐盟執委會達成的新冠疫苗採購協定很可能會取消，讓該公司不得不重新考慮其財測指引。

法國大型零售商佳喜樂(Casino)漲4.8%，報18.92歐元。該公司啟動旗下再生能源部門GreenYellow的出售程序；一份報告指稱，道爾達能源(Total)和法國Engie能源集團對該部門感到興趣，估值約在15億歐元(約16億美元)。