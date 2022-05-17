新冠肺炎本土病例每日數以萬計，讓人對身體的異常格外警覺。一名43歲上班族女性，在辦公室突然聞到像橡膠燒焦的臭味，但旁人卻都沒聞到，嚇得懷疑是因染疫而嗅覺異常。但快篩顯示陰性，就暫時放心，沒想到隔天突然半邊臉部及手腳抽搐，把她嚇壞了。趕緊就醫後才得知，原來竟是有生以來第一次的癲癇發作。

●聞到怪異臭味 竟是癲癇發作

收治這名婦女的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，若是突然聞到怪異臭味，又伴隨神經性症狀如顫抖、麻痺等現象，即使以往從未有類似狀況，也要警覺癲癇發作的可能性。

黃啟訓醫師提到，其實癲癇並不罕見，根據研究，在台灣，大約每2百人就有1人罹患癲癇。除了遺傳因素之外，包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤等都是病因。

黃啟訓醫師提到，癲癇發作是由於腦部異常放電所致，會造成突發性動作、感覺或認知上的改變。值得注意的是，患者會依腦部異常放電部位不同，導致千變萬化的癲癇症狀。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，癲癇並不罕見，除了遺傳外，包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤等都是病因。(圖/書田診所提供)

黃啟訓醫師指出，當癲癇發作時，除了一般人較熟知的全身或局部抽搐的症狀外，可能會有突發性失神現象、突然看到怪異的閃光、聽到奇怪的聲音、一陣莫名害怕的感覺等奇怪症狀出現。

當異常放電部位在大腦顳葉時，常會出現類似這名婦女的狀況，會聞到一陣陣怪異臭味的症狀，因為與新冠病毒引起的一種稱為「幻嗅症」的現象類似，在疫情期間尤其令人擔心是否就是染疫的症狀。

醫師表示，詢問這名婦女的病史後發現，她多年前曾有嚴重車禍導致頭部外傷，經安排腦波檢查，左側腦部有異常癲癇放電現象，核磁共振檢查可見左側大腦顳葉有陳舊的受傷痕跡。所幸經抗癲癇藥物治療後，不再有聞到陣陣臭味及臉部手腳抽搐現象發生。

●癲癇並非不治之症 積極治療用藥 痊癒有望

一般人聽到癲癇，常直覺這是難以痊癒的絕症。黃啟訓醫師指出，病患應盡早治療並配合醫師指示規律服藥，大部分患者都可獲得良好控制，而且倘連續控制3年沒有發作，有一部分病人甚至不需再服用藥物。

醫師提醒，癲癇患者千萬不要忌疾諱醫，只要配合醫師囑咐，規律服藥不放棄，不但可以將癲癇發作機率降到最低、得到良好控制，當然就會有痊癒機會，重掌良好生活品質指日可待。