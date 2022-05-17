高雄市鳥松區本館路上今天凌晨3時04分發生一輛自小客車後方及左側玻璃遭毁損，員警接獲報案，以車追人積極偵辦，查獲31歲江姓男子因凌姓女友酒後與被害車主發生口角，為了幫凌女出口氣，持木棍將對方自小客車後擋風玻璃及後座玻璃毁損，員警今天清晨6時通知江男到案，全案偵訊後依毀損罪、社會秩序維護法移送偵辦。

高雄市仁武分局表示，17日凌晨3時04分，接獲報案指在鳥松區本館路上有自小客車遭人毁損，分局立即派大華派出所警員到場現場處理，現場發現有1輛自小客車後面擋風玻璃及左側玻璃遭毁損，員警抵達現場，嫌犯早已離去，無人員受傷。

警方立即通知車主到派出所說明，並調閱監視器釐清案情，鎖定可疑車輛，以車追人積極偵辦，今天凌晨6時通知嫌犯31歲江姓男子到案說明。

警方調查，嫌犯江男的25歲凌姓女友16日深夜凌姓女子在鳥松區慶生，酒後與人口角，江男接送凌女時遂前往向對方理論，並毀損對方車輛，警方通知他到案，全案訊後依毀損罪、社會秩序維護法移送偵辦。

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