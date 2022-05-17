黃嫌甫由北部下來台中，暫居無定所故在街頭，其遭法院判決並由台北地檢發布侵占遺失物通緝，警方依規定帶返所偵辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第五分局北屯派出所警方行經北屯路與太原路口，發現一名男子未依規定佩戴好口罩走在路上，警方上前關懷實施查證時，機敏地察覺男子顯露異狀，男子只得配合受檢。查證之後確認男子為侵占案件的通緝犯，依規定帶返所偵辦移送。

北屯派出所警員黃冠傑與張庭菘日前於凌晨1時30分擔服守望勤務，行經北屯路與太原路口時，眼尖的員警注意道路旁有名男子未依規定佩戴好口罩，黃、張兩員準備上前勸導並確認身分。

不料該名50歲黃姓男子見警方靠近，先是愣了一下，之後卻面露驚慌地詢問警方來意，機警的員警察覺黃嫌反應有異，與另名員警眼神示意後封住黃嫌可能的逃逸路線，並要求黃嫌配合查證身分。

黃嫌見警方經驗和敏感度十足，頓時放棄掙扎地報上真實身分，乖乖配合盤查，經警方查證，原來黃嫌甫由北部下來台中，暫居無定所故在街頭，其遭法院判決並由台北地檢發布侵占遺失物通緝，警方依規定帶返所偵辦。

警第五分局呼籲，法網恢恢，疏而不漏，千萬不可心存僥倖，警方打擊犯罪的魄力及打擊犯罪絕不手軟，除有案必破外，也主動出擊，展現警方維護治安的決心，以淨化社會治安，並呼籲不法之徒不要以身試法。