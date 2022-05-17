韓聯社17日報導，據中國消息人士16日透露，北韓駐中國機構相關人士從4月末開始在瀋陽、大連等地透過對北韓貿易商購置藥品和醫療器械。

北韓向貿易商訂購的物品包括退燒藥等新冠疫情相關藥品，止痛藥、消炎藥、胰島素、糖尿病治療藥物等常備藥品，以及氧氣面罩、棉簽、體溫計等醫療器械。

一名貿易商表示，北韓從4月末開始訂購，在勞動節假期的2日和3日也催促備貨。從此可推測，北韓在12日首次承認境內出現新冠確診病例之前境內疫情已經擴散蔓延。

該人士透露，目前中國嚴格限制銷售退燒藥等藥品，備貨耗時較長，北韓船舶將於本月25日搭載相關物品從大連港啓程前往南浦港。另一名消息人士也說，中方正在嚴格管控退燒藥等藥品銷售，貿易商根據北韓需求備貨可能並不容易。

據悉，北韓今年通過朝中貨物列車進口的物資包含大批藥品和醫療器械。朝中跨境貨物列車今年1月16日重啓運行，目前處於停運狀態。

據北韓官方數據，自上月底至本月16日，北韓累計發熱病例為148.306萬例，其中81.909萬例痊癒，66.391萬例正在接受治療，累計死亡病例56例。