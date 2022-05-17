加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）15日遭遇槍擊，現場會眾合力壓制嫌犯。

美國南加州的台灣教會15日下午爆發槍擊，導致6名台僑死傷，槍手為來自大陸的移民，美國媒體公開5名教會會眾合力將兇嫌壓制在地上的畫面，場面相當驚險。

CHILLING PHOTOS: Exclusive images obtained by #ABC7 shows the moment David Chou was subdued by heroic congregants inside the Geneva Presbyterian Church on El Toro Road in Laguna Woods. https://t.co/YJqxLS58wv pic.twitter.com/SoGSeYdNhm — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 16, 2022

美國南加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日午後發生槍擊，造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）會眾共1死5傷，警方表示要不是教友們英勇上前壓制槍手，用延長線綑綁兇嫌，後果不堪設想。

加州KABC電視台取得案發當時的教堂內部現場照片，顯示4男1女教友跪在地上壓制兇嫌，這些教友看起來都上了年紀，有些人有明顯的白髮，但看得出來他們仍用全身力量將槍手壓在地板上，地上還有一把短刀。畫面中清楚看到許多桌椅，桌上也有水杯，顯示教友們剛用過午餐。

加州橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）表示，槍手為居住在拉斯維加斯的大陸移民大衛．周或周文偉（David Wenwei Chou暫譯），這起槍擊案為政治動機引發、針對台灣移民社群的仇恨攻擊。

他說大衛．周在開槍前將教堂門鎖好，更試圖用強力膠將鎖黏死，不讓教友們離開，他甚至特地在教堂內放置2個袋子，一個裝有汽油彈，另一個裝了彈藥，不過他在被教友們壓制後，身上的2把手槍也被奪走。

巴恩斯也指出，大衛．周為孤狼犯案，他對台灣的仇視源自於在台居住期間自己的反台觀點不被接受，他目前一人居住在拉斯維加斯，據信妻子及兒子仍住在台灣。