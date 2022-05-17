一名辣妹2020年8月凌晨在台北市信義區「ATT 4 Fun」大樓外，洋裝掉落、胸部整個露出仍渾然不知爛醉漫步人行道，剛好遇到巡邏員警，經警員詢問後，女子表示遭到強姦，經調閱監視器，發現一名男大生在路邊座椅上對泥醉的辣妹性侵，男大生到案後，坦承因家教超嚴，他剛脫離家庭上大學於是嘗試到夜店解放最後無法克制犯案，男大生事後還因此羞愧休學，也賠償辣妹50萬，法官認為大聲付出代價相當大，本性非惡，依乘機性交罪輕判1年8月、緩刑3年。

根據判決書，男大生在2020年8月前往信義區某知名夜店飲酒玩樂時，主動與一名辣妹(A女)搭訕攀談。事後男大生見Ａ女酒後意識模糊不清，將Ａ女帶到路邊遮雨棚座位區，撫摸Ａ女胸部並逼Ａ女口交，接著又進行性侵後落跑。

Ａ女在意識模糊下攔計程車，但上車後無法說清楚地址，又稱手機被別人拿走後下車，計程司機等不到A女，且車內有Ａ女遺留之物品於是報警。剛好有員警巡邏時，在「ATT 4 Fun」大樓前，見Ａ女連身洋裝繫帶未綁，胸部裸露在外，意識恍惚，且稱好像遭強暴，員警立即送Ａ女就醫採證，並調閱現場監視器畫面進行偵辦。

男大生到案後，辯稱兩人是你情我願，但因A女體內驗出高濃度的苯二氮平類鎮定劑管制藥品，遭檢方認定高男涉嫌下藥性侵，依加重強制性交罪起訴。

男大生也在法庭上認錯表示，他自幼家教嚴格，因就讀大學在外租屋才有機會脫離家長管教，嘗試夜店消費體驗，見Ａ女飲酒不勝酒力，因年少氣盛且受夜店氛圍影響，無法自我克制，而乘機對Ａ女為性行為。

法官調查，Ａ女曾因憂鬱症就醫，且固定在服用鎮定藥物，不能排除Ａ女自行服用「DIAZEPAM」或類似成分之藥物所致，此外，也無其他積極證據可認被告有對Ａ女下藥之行為。

法官也查出，審酌男大生犯行時年僅19歲，且收到起訴書後因羞慚難當、無法原諒自己，而一度輕生，經家人發現送醫急救，雖經醫師即時急救而挽回生命，然男大生仍對其所犯始終耿耿於懷，也因此罹患憂鬱症。

法官認為，男大生對其所為之犯行，深感悔恨，且付出相當之代價。事後坦承犯行面對司法審判，並在家人協助下積極努力向Ａ女致歉，並與Ａ女達成和解，賠償Ａ女50萬元，而且最後因受本案影響無法繼續大學學業而辦理休學、最後輕判1年8月徒刑，緩刑3年，緩刑期間應提供100小時義務勞務、參加法治教育課程4場。可上訴。