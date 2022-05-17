俄烏戰爭持續近3個月，成全球關注焦點。台灣師範大學東亞學系副教授徐筱琦表示，印度身為「四方安全對話」成員，卻拒絕譴責俄羅斯侵略，僅在公開場合呼籲停火；美國、日本、澳洲、英國都花很大力氣與印度溝通，但印度仍始終拒絕譴責俄羅斯，這點超乎西方陣營預期，不僅讓美國相當棘手，也為戰爭發展埋下變數。

徐筱琦今日（17）接受香港媒體《中評社》訪問表示，四方安全對話成員有美國、日本、印度、澳洲，但在面對俄烏戰爭，美國、日本、澳洲三國對制裁俄羅斯有較一致的態度，印度卻只關切重大衝突、在公開場合呼籲停火，但始終拒絕譴責俄羅斯侵略，即便美國、日本、澳洲、英國花極大力氣溝通，印度也依然故我。

徐筱琦指出，近幾次聯合國大會投票，印度都棄權表態；印度會拒絕譴責俄羅斯，背後有深厚淵源，因自冷戰結束後，印度與俄羅斯長期保持密切合作的關係，故俄印關係一直是美印關係與四方安全對話合作的挑戰，迄今印度在外交重要方針上，仍與美國保持適當距離，也利用此微妙關係左右逢源。

對此，徐筱琦分析，美國想突破印俄關係並不容易，首先印度先進軍事裝備大多來自於俄羅斯，美國若想增近雙方關係，必須問能提供印度什麼利益？再者，在安全上有什麼重大因素，足以讓印度與俄羅斯拉開距離？美國要跟印度交往，重點取決於，能否在政治、經濟、軍事三方面給予印度好處。