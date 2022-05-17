大陸《環球時報》17日報導 ，美國福斯商業頻道當地時間16日報導，盡管緊張局勢不斷加劇，美國主要國防承包商仍與中國保持聯繫，這種聯繫存在嚴重風險。但大陸軍事專家指出，當下中國軍事技術在很多方面都具備了獨立研發的能力，美國卻認為中國軍力發展需要依賴美國技術，有太多不必要的聯想。

《環時》指 ，相關報導內容聚焦在雷神、貝爾和波音公司上，稱這三大公司同與中國政府有關的公司保持聯繫。報導還提到，另一家軍火商洛克希德·馬丁公司在中國有商業利益。報導稱，雷神旗下的兩家子公司普拉特·惠特尼（普惠）和柯林斯太空系統公司皆與中國及其軍方有關聯。其中普惠是中國市場的重要參與者，在北京、上海設有辦事處。據稱有2／5的中國民用直升機使用普惠生產的發動機。而柯林斯太空系統公司在中國有15個辦事處，9家合資企業。一再報導這兩家子公司和中國軍方有聯繫。

報導稱，另一家承包商貝爾直升機德事隆公司在官方網站介紹了「中國服務中心」：鎮江貝爾德事隆航空服務中心，該中心為大中華地區的客戶提供全面的維護、維修和大修服務。報導還批評美國國防領域巨頭波音公司自1972年以來就在中國開展商業業務。波音在中國有4家合資公司和3家子公司，該公司自稱「在中國營運的所有商用飛機中，有50％以上占有率」。報導還指責另一家美國國防巨頭洛克希德·馬丁公司的子公司西科斯基30年來一直活躍在中國市場上。

諮詢公司 「戰略風險」執行長兼創始人菲什在給該頻道的一份聲明中警告稱，國防承包商與中國的關係存在嚴重風險。「這些風險對於保衛美國國防和安全的公司來說尤其重要，美國國防承包商需要更好地了解他們面臨的風險，並盡可能減少這些風險，才能更好地服務於美國軍隊和國家安全的需要。」

貝爾、波音以及洛克希德·馬丁公司的發言人都否認在中國有軍事和防務業務。值得注意的是，波音公司發言人在一份聲明中表示：「對我們的業務來說，中國是一個重要的市場，我們向中國出口美國製造的飛機支撐經濟發展，包括直接為美國提供數萬個就業機會，以及我們供應鏈上所有50個州的100多萬美國工人。」

《環時》報導，中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，美國福斯商業頻道是共和黨的代言人，保守又極端。在當前美國國內期中選舉的背景下，美方一些人無中生有編造出一些議題來攻擊中國並不奇怪。

呂祥進一步指出，首先，美國企業在中國投資不是慈善事業，是一種投資行為，是看中在中國市場上有利可圖，而這種利潤最終體現在美國本土公司的利潤表上。

其次，美國政府對防務公司的投資行為嚴格限制，美國企業到中國開展業務已經經過美國政府的合規審查。

第三，美國一些政客單方面認為任何雙邊合作都有利於中國軍力發展，中國軍力發展依賴於美國技術，在民用技術和軍事應用之間有太多不必要的聯想。事實是，當下中國軍事技術在很多方面都具備了獨立研發的能力。