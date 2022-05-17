台北市勞動局長陳信瑜，因遭檢舉洩漏《鏡電視》員工清冊與投保資料，北市政風處調查後認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，台北市議會依據本案政風報告向台北地檢署提出告發，北檢接獲北市議會公文，已經簽分「他字案」，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦。據了解，陳信瑜被列為被告，全案朝向違反《個資法》、洩密罪偵辦。

據指出，檢方近日依據北市政風處調查報告將傳喚政風處、勞動局人員作證，了解政風調查及勞動局處理該案過程後，會傳喚陳信瑜說明釐清。

民眾黨立委賴香伶、蔡壁如因為揭露《鏡電視》違法共用人力資料，北市勞動局遭檢舉洩漏《鏡電視》員工清冊與投保資料，引發各界關注。

北市政風處調查後，認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，但難以認定哪些人需要負刑事責任，並將調查報告送交台北市議會。台北市議會藍綠議員輪番砲轟濫用職權，應追究責任，建議議會將本案政風報告向台北地檢署告發。

據了解，北檢日前已接獲北市議會的公文以及政風處調查報告，已分他字案，指派檢察官偵辦。

台北市勞動局長陳信瑜爭議不斷，日前遭控為副市長黃珊珊「助選」行政不中立、以標案圖利前機要等情事。