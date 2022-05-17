台中市一名71歲王姓老翁透過網路交友認識女子「美美」，雙方互加LINE後相約見面，沒想到女網友告訴他見面需要先購買遊戲點數驗證身分，才能證明他不是警察，為愛沖昏頭的老翁不疑有他直奔超商，所幸超商店員發現有異報警處理，才讓他避免破財。

警察局第二分局永興派出所警員莊雅雲、徐振霖日前接獲健行路上一家超商店員報案稱，有一名民眾疑似遭詐騙，請警方到場協助。

員警趕赴現場，店員表示，一名老翁購買3000元遊戲點數後，欲再購買1萬5000元的點數，懷疑他遭詐騙，苦口婆心相勸，沒想到老翁竟憤而離去，並稱要去別家超商購買。

員警立刻到附近距離約100公尺的另家超商詢問店員，果然老翁才剛離去，機警的店員也是覺得可疑，不願意賣點數給他，員警立刻在附近尋找，見老翁還未走遠。

員警在超商門口不遠處將老翁攔下，王姓老翁說，在網路認識一名自稱「美美」的女子主動加他好友，雙方相談甚歡相約見面，但對方卻稱見面前須先驗證身分，確認他不是警察，要求老翁至超商購買1萬8000元的遊戲點數，再拍照回傳。

就在老翁購買3000元點數後，欲再購買高額點數就引起超商店員懷疑，立即報警，成功攔阻詐騙。

警二分局分局長陳家銘感謝店員協助警方防詐，特別到超商感謝店員，並致贈警察小熊給店員，收到穿著警察制服的泰迪熊，機警女店員興奮之情溢於言表。

陳家銘指出，詐騙手法日新月異，常利用各大網路社群交友平台結識被害人，透過聊天搏取信任後，再藉以千奇百怪理由或恫嚇言詞詐取錢財，千萬不可輕信，以免受騙上當。