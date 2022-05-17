消息面：

1.美國財政部公布，中國在3月減持152億美元美國公債，為連續第4個月減持，使持債總額降至1.039兆美元，創下11年新低。日本在3月減持美國公債約740億美元，持債總額降至1.232兆美元，創下逾2年來新低，但仍是持有最多美債的國家。

2.美國能源部公布，過去一周（截至5月13日）美國戰略儲油（SPR）存量減少500萬桶，降至5.38億桶，創下1987年以來新低。

紐約州5月製造業指數為負11.6，較4月的24.6急速下挫，遠不及市場預期的15，並為3個月以來第二度呈現萎縮，反映訂單和交貨急跌。

3.聯準會前主席貝南奇（Ben Bernanke）表示，聯準會對於通膨急升的反應太慢，使美國經濟面臨停滯性通膨的風險，這是一個政策錯誤。他預期未來一兩年美國經濟增長緩慢，失業率將略為攀升，而通膨仍將高漲。

4.周一美國10年期指標公債殖利率跌4.7個基點，報2.886%，跌破2.9%大關，本月早些時候一度觸及3.2%。部分分析師認為，近來債息走跌，顯示市場已經全部或大部分消化了聯準會可能大舉升息的預期。

5.周一紐約期油收漲3.36%，報每桶114.2美元，創下3月21日來新高，盤中一度下挫2.15%，報每桶108.11美元。布蘭特期油收漲2.41%，為每桶114.24美元，盤中一度跌2.43%，報每桶108.84美元。中國經濟數據意外疲弱，引發對原油需求前景的擔憂，但沙烏地阿拉伯無意大幅增產，以及對上海解封後需求強勁復甦的樂觀預期，給油價帶來提振。

6.美國債息走跌，緩解強勢美元的影響，周一紐約期金收漲0.3%，報每盎司1814美元。RJO Futures資深分析師Bob Haberkorn表示，金價在1800美元以下應有實盤支持。

7.中國經濟數據意外疲弱使避險需求升高，但不敵美元在上周創下20年新高後的獲利了結賣壓，周一尾盤ICE美元指數下跌0.37%，報104.16，上周五一度漲破105大關。比特幣跌5.21%，報29,664.88 美元。