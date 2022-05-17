促轉會即將於5月底解散，立法院今三讀通過《促轉條例》修正，為確保轉型正義工作持續，解散後仍續推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，並設人權處。此外，三讀條文也新增「平復行政不法」，將來平復行政不法與司法不法業務由法務部承接。

民進黨立委劉世芳表示，這宣告階段性任務完成，是另一個轉型正義任務的開始，促轉會業務將移交各部會，法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部跟國發會。

劉世芳指出，過去國防部、國安局與警政署所移轉的政治檔案，192筆檔案中，全文公開僅17筆，超過九成用情工法、政治檔案條例為由遮蔽，主張甚至要50年、70年才能公開，分期付款式的公布檔案，不是真正轉型正義。

國民黨團總召曾銘宗表示，政府用人不當，曾任用自詡東廠的張天欽擔任促轉會副主委，企圖利用職權清算藍營，打壞機關形象，公信力蕩然無存，促轉會成立至今，各項工作也只做半套，檔案資料選擇性公布，不公開不透明，歷史人物沒有功過並存，偏重政治考慮，根本談不上轉型正義。

此次新增平復「行政不法」，促轉會代主委葉虹靈日前在立院說明，行政不法的定義是威權統治時期政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為。

國民黨立委陳玉珍表示，金門的轉型正義也很重要，促轉會都要解散了，還沒看到處理金門的轉型正義，所以提附帶決議，行政不法也應該處理金門的轉型正義，還金門應有的尊嚴與公道。