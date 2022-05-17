立法院法制局研析報告頻出包，繼先前建議自縮防空識別區、疫情期間學要應停課，近期更提出戰時不宜徵用高鐵，民進黨團幹事長鄭運鵬批評，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？對此，民眾黨團幹事長張其祿反批，不能因為跟執政黨不同調或找出政府問題，執政黨就反對，難道台灣要變成北韓，只准歌功頌德嗎？

立法院法制局有法案評估、專題研究、議題研析等業務，定期會針對時事提出建議，但近期研析報告頻頻惹議，像是針對中共軍機頻頻擾台，法制局鏡建議軍方縮小防空識別區因應；另外，法制局也認為，步兵背包過大，通過車廂門可能會卡卡，建議戰爭時期不宜徵用高鐵。

鄭運鵬認為，立法院的運作以立法委員為主體，法制局三不五時就會來湊時事熱鬧，難道這麼想要當第114位立委嗎？

對此，張其祿表示，法制局本來就是重要立法或政策參謀、政策分析的單位，屬於公共財，是立委問政上的基礎，非常重要，因為立法院不能單靠個別立委，需要有幕僚機構協助，像是法制局、預算中心等提出建言。

張其祿批評，難道立場跟執政黨不同調就不行，要像北韓一樣只能歌功頌德嗎？政策評估對立委非常重要，支持法制局繼續提出政策或修法的建言。